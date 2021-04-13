ЗАМАНА - Четыре человека пострадали в ДТП в Дагестане

Четыре человека пострадали в ДТП в Дагестане

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13 апреля, 2021. Вторник 10:17
Четыре человека пострадали в ДТП в Дагестане

Авария на автодороге «Кавказ», как сообщает МВД, произошла по вине 30-летнего жителя Дербентского района, который, не справившись с управлением, врезался в машину, за рулем которой находился 51-летний житель Сулейман-Стальского района.

Четыре человека пострадали в ДТП в Дагестане
Происшествия

Оба водителя, а также два пассажира доставлены в больницу Дербента.

 

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