В Дагестане завершилось расследование дела в отношении главы сельсовета Южный Кизлярского района
- Автор Шавхал
- 04 апреля, 2021. Воскресенье 19:07
Следственные органы Дагестана завершили расследование дела в отношении главы сельсовета Южный Кизлярского района. По данным следствия, он подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. С 2012 по 2015 год он выдавал выписки из похозяйственных книг за определенное денежное вознаграждение. Выписки выдавались людям, не проживающим в той местности, к которым относились документы. На основе этих данных они оформляли земельные участки на свое имя. Эти действия нанесли ущерб району в размере 2,2 млн рублей.
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