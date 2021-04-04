В Дагестане завершилось расследование дела в отношении главы сельсовета Южный Кизлярского района

Следственные органы Дагестана завершили расследование дела в отношении главы сельсовета Южный Кизлярского района. По данным следствия, он подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. С 2012 по 2015 год он выдавал выписки из похозяйственных книг за определенное денежное вознаграждение. Выписки выдавались людям, не проживающим в той местности, к которым относились документы. На основе этих данных они оформляли земельные участки на свое имя. Эти действия нанесли ущерб району в размере 2,2 млн рублей.