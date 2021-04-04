ЗАМАНА - В Дагестане завершилось расследование дела в отношении главы сельсовета Южный Кизлярского района

В Дагестане завершилось расследование дела в отношении главы сельсовета Южный Кизлярского района

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04 апреля, 2021. Воскресенье 19:07
В Дагестане завершилось расследование дела в отношении главы сельсовета Южный Кизлярского района

Следственные органы Дагестана завершили расследование дела в отношении главы сельсовета Южный Кизлярского района. По данным следствия, он подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. С 2012 по 2015 год он выдавал выписки из похозяйственных книг за определенное денежное вознаграждение. Выписки выдавались людям, не проживающим в той местности, к которым относились документы. На основе этих данных они оформляли земельные участки на свое имя. Эти действия нанесли ущерб району в размере 2,2 млн рублей.

В Дагестане завершилось расследование дела в отношении главы сельсовета Южный Кизлярского района
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