В Дагестане изъяли из оборота контрафактную табачную продукцию на 500 млн рублей

Незаконная табачная продукция была изъята из складских помещений, арендуемых индивидуальными предпринимателями столицы в поселке Ленинкент, Кировского района Махачкалы. Сотрудниками ФСБ и МВД по РД совместно с Дагестанской таможней и представителями Роспотребнадзора по РД была обнаружена немаркированная табачная продукция, предназначавшаяся к сбыту стоимостью более 500 млн рублей. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе ФСБ по РД.

«В действиях предпринимателей усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 6.ст.171 УК РФ, а также административного правонарушения предусмотренного ч .2 ст.15.12 КоАП РФ», – говорится в сообщении.