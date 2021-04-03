ЗАМАНА - В Дагестане изъяли из оборота контрафактную табачную продукцию на 500 млн рублей

В Дагестане изъяли из оборота контрафактную табачную продукцию на 500 млн рублей

Автор
03 апреля, 2021. Суббота 21:59
В Дагестане изъяли из оборота контрафактную табачную продукцию на 500 млн рублей

Незаконная табачная продукция была изъята из складских помещений, арендуемых индивидуальными предпринимателями столицы в поселке Ленинкент, Кировского района Махачкалы. Сотрудниками ФСБ и МВД по РД совместно с Дагестанской таможней и представителями Роспотребнадзора по РД была обнаружена немаркированная табачная продукция, предназначавшаяся к сбыту стоимостью более 500 млн рублей. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе ФСБ по РД.

 

«В действиях предпринимателей усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 6.ст.171 УК РФ, а также административного правонарушения предусмотренного ч .2 ст.15.12 КоАП РФ», – говорится в сообщении.

В Дагестане изъяли из оборота контрафактную табачную продукцию на 500 млн рублей
Происшествия

 

Последнее от Шавхал

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top