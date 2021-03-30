ЗАМАНА - Жительница Табасаранского района подозревается в вымогательстве

Жительница Табасаранского района подозревается в вымогательстве

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30 марта, 2021. Вторник 00:33
Жительница Табасаранского района подозревается в вымогательстве

В отделение полиции Табасаранского района обратился житель Ставропольского края. Мужчина сообщил, что 18 летняя жительница района 24 и 25 марта угрожала распространить фото, порочащие честь и достоинство его дочери. Таким образом, она пыталась "вытянуть" средства в размере 20 тысяч рублей.

Жительница Табасаранского района подозревается в вымогательстве
Происшествия

Как сообщил заявитель, шантажистка является однокурсницей его дочери и некое время проживала в их доме. Но он, заподозрив студентку в неприличном поведении, попросил её оставить дом. Спустя несколько суток после отъезда заявитель стал получать от жительницы Табасаранского района сообщения с требованиями выплатить средства, взамен на откровенные фото его дочери. Подозреваемая в вымогательстве доставлена в отдел.

"В процессе разбирательства она рассказала, что во время проживания в общей комнате с однокурсницей, сделала ее несколько фотографий в обнаженном виде", - сообщает пресс-служба МВД по региону. По данному факту собран материал.

 

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взяты из открытых источников
 

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