ЗАМАНА - В Махачкале ликвидировали возгорание в цехе по производству пластиковых окон

В Махачкале ликвидировали возгорание в цехе по производству пластиковых окон

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26 марта, 2021. Пятница 15:24
В Махачкале ликвидировали возгорание в цехе по производству пластиковых окон

Пожарная бригада ликвидировала открытое горение в цехе по производству пластиковых окон в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр регионального МЧС.

В Махачкале ликвидировали возгорание в цехе по производству пластиковых окон
Происшествия

"В 12:25 поступило сообщение о пожаре в здании бывшего банкетного зала в Махачкале, в котором сейчас открыто производство пластиковых окон", отмечают в ведомстве.

В тушении пожара было задействовано 53 человека и шестнадцать единиц техники. 

 

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