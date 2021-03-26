"В 12:25 поступило сообщение о пожаре в здании бывшего банкетного зала в Махачкале, в котором сейчас открыто производство пластиковых окон", отмечают в ведомстве.
В тушении пожара было задействовано 53 человека и шестнадцать единиц техники.
Пожарная бригада ликвидировала открытое горение в цехе по производству пластиковых окон в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр регионального МЧС.
"В 12:25 поступило сообщение о пожаре в здании бывшего банкетного зала в Махачкале, в котором сейчас открыто производство пластиковых окон", отмечают в ведомстве.
В тушении пожара было задействовано 53 человека и шестнадцать единиц техники.
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