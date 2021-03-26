"В результате данных преступных действий бюджету нанесен ущерб, оценивающийся в размере двадцати миллионов рублей", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
В Дагестане мошенники получили маткапитал на 20 миллионов рублей
- Автор Хадижат
- 26 марта, 2021. Пятница 15:10
В Дагестане приостановлена деятельность преступной группы, занимающейся незаконным получением сертификатов материнского капитала.
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