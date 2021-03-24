Преподаватель ОБЖ в Хасавюрте спас детей при взрыве запала гранаты

Преподаватель ОБЖ школы №10 Хасавюрта, пострадавший в итоге взрыва запала гранаты во время урока, своими действиями спас детей, находящихся в классе.

"Когда педагог начал разбирать верхнюю часть, то услышал щелчок и осознал, что будет взрыв, которого не избежать. Он зажал снаряд в кулак, придавил к животу и отвернулся от учащихся", сообщает руководитель пресс-службы города Магомед Курбанов.

В результате данного инцидента дети не пострадали. "У преподавателя на правой руке остался только мизинец", сообщил Курбанов ТАСС.