ЗАМАНА - Преподаватель ОБЖ в Хасавюрте спас детей при взрыве запала гранаты

Преподаватель ОБЖ в Хасавюрте спас детей при взрыве запала гранаты

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24 марта, 2021. Среда 19:23
Преподаватель ОБЖ в Хасавюрте спас детей при взрыве запала гранаты

Преподаватель ОБЖ школы №10 Хасавюрта, пострадавший в итоге взрыва запала гранаты во время урока, своими действиями спас детей, находящихся в классе.
"Когда педагог начал разбирать верхнюю часть, то услышал щелчок и осознал, что будет взрыв, которого не избежать. Он зажал снаряд в кулак, придавил к животу и отвернулся от учащихся", сообщает руководитель пресс-службы города Магомед Курбанов.

В результате данного инцидента дети не пострадали. "У преподавателя на правой руке остался только мизинец", сообщил Курбанов ТАСС.

Преподаватель ОБЖ в Хасавюрте спас детей при взрыве запала гранаты
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