ЗАМАНА - На уроке ОБЖ в дагестанской школе взорвалась граната

На уроке ОБЖ в дагестанской школе взорвалась граната

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24 марта, 2021. Среда 16:42
На уроке ОБЖ в дагестанской школе взорвалась граната

По факту халатности руководящих лиц учебного заведения Хасавюрта открыто уголовно-процессуальное производство по статье 293.1 УК Россия (халатность).

На уроке ОБЖ в дагестанской школе взорвалась граната
Происшествия

«23 марта в средней общеобразовательной школе 10 Хасавюрта во время внеклассного занятия по ОБЖ, при разборе гранаты, во время откручивания запала произошла его детонация. Из-за чего преподаватель получил рванное ранение кисти правой руки.

Ненадлежащее выполнение должностными лицами этой школы собственных обязательств в результате нерадивого либо халатного отношения к службе вызвало угрозу для здоровья и жизни подростков», сообщает СК России по региону.

По данному факту ведутся проверочные мероприятия для установления всех событий случившегося.

 

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