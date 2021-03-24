На уроке ОБЖ в дагестанской школе взорвалась граната

По факту халатности руководящих лиц учебного заведения Хасавюрта открыто уголовно-процессуальное производство по статье 293.1 УК Россия (халатность).

«23 марта в средней общеобразовательной школе 10 Хасавюрта во время внеклассного занятия по ОБЖ, при разборе гранаты, во время откручивания запала произошла его детонация. Из-за чего преподаватель получил рванное ранение кисти правой руки.

Ненадлежащее выполнение должностными лицами этой школы собственных обязательств в результате нерадивого либо халатного отношения к службе вызвало угрозу для здоровья и жизни подростков», сообщает СК России по региону.

По данному факту ведутся проверочные мероприятия для установления всех событий случившегося.