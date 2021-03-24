«23 марта в средней общеобразовательной школе 10 Хасавюрта во время внеклассного занятия по ОБЖ, при разборе гранаты, во время откручивания запала произошла его детонация. Из-за чего преподаватель получил рванное ранение кисти правой руки.
Ненадлежащее выполнение должностными лицами этой школы собственных обязательств в результате нерадивого либо халатного отношения к службе вызвало угрозу для здоровья и жизни подростков», сообщает СК России по региону.
По данному факту ведутся проверочные мероприятия для установления всех событий случившегося.