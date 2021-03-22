В Рутульском районе продолжается расчистка дороги

К работам по расчистке лавины и открытию проезда приступили уже сегодня, в 8 часов утра. Были использованы 3 единицы дорожной техники (экскаватор, бульдозер, автопгорузчик).

В данное время работы по расчистке дороги в Рутульском районе продолжаются. Спасатели помогают перебраться через лавину местным жителям