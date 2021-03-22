ЗАМАНА - В Рутульском районе продолжается расчистка дороги

В Рутульском районе продолжается расчистка дороги

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22 марта, 2021. Понедельник 15:33
В Рутульском районе продолжается расчистка дороги

Накануне, поздним вечером на автодороге Рутул -Лучек Джиных, в районе населенного пункта Цахур произошёл сход снежной лавины.

В Рутульском районе продолжается расчистка дороги
Происшествия

К работам по расчистке лавины и открытию проезда приступили уже сегодня, в 8 часов утра. Были использованы 3 единицы дорожной техники (экскаватор, бульдозер, автопгорузчик).
В данное время работы по расчистке дороги в Рутульском районе продолжаются. Спасатели помогают перебраться через лавину местным жителям

 

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