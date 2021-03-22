Сообщается, что в школе имеются факты коррупции, вымогательства денег с родителей учащихся, неполной выплаты зарплаты преподавателям, хищения продовольствия и фиктивного трудоустройства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
СКР проверит школу Дербента после жалоб на вымогательства
- Автор Хадижат
- 22 марта, 2021. Понедельник 08:12
Следственный комитет проводит проверку в результате распространения в социальных сетях информации о факте незаконных действий руководителя одной из школ Дербента.
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