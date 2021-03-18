Напомним, накануне на территории Кизлярского района Дагестана были найдены мертвыми около 40 птиц.
Проверку по факту гибели пеликанов проводит и прокуратура по РД.
Доследственная проверка проводится по факту гибели кудрявых пеликанов, занесенных в Красную книгу, сообщили в пресс-службе СКР по РД.
Напомним, накануне на территории Кизлярского района Дагестана были найдены мертвыми около 40 птиц.
Проверку по факту гибели пеликанов проводит и прокуратура по РД.
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