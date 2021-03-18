ЗАМАНА - Следственный комитет заинтересовался массовой гибелью пеликанов в Дагестане

Следственный комитет заинтересовался массовой гибелью пеликанов в Дагестане

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18 марта, 2021. Четверг 12:23
Следственный комитет заинтересовался массовой гибелью пеликанов в Дагестане

Доследственная проверка проводится по факту гибели кудрявых пеликанов, занесенных в Красную книгу, сообщили в пресс-службе СКР по РД.

Следственный комитет заинтересовался массовой гибелью пеликанов в Дагестане
Происшествия

Напомним, накануне на территории Кизлярского района Дагестана были найдены мертвыми около 40 птиц.

Проверку по факту гибели пеликанов проводит и прокуратура по РД.

 

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