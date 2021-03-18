Причина массовой гибели птиц выясняется.
В Дагестане обнаружили десятки тушек краснокнижных пеликанов
- Автор Арслан
- 18 марта, 2021. Четверг 09:36
Свыше 40 тушек кудрявых пеликанов, занесенных в Красную книгу, за сутки были обнаружены в 10 километрах от поселка Красный Рыбак Кизлярского района республики, сообщили в пресс-службе Каспийского природоохранного центра.
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