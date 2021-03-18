В Дагестане росгвардеец предотвратил пожар жилого дома

Росгвардеец, приехавший в отпуск домой, заметил темный дым, выходящий из окон частного дома. Мужчина тут же сообщил о данном факте в соответствующие службы, а сам побежал к объекту. Убедившись, что пострадавших нет, Хабиб с подоспевшим на помощь товарищем начал бороться со стихией самостоятельно, пытаясь затушить огонь водой. Когда на место происшествия прибыла пожарная бригада, возгорания на месте уже не было.

Об этом героическом поступке росгвардейца стало известно лишь спустя пару недель, когда в адрес командира бригады поступило обращение военного комиссара и семьи Магомедовых с благодарностью.