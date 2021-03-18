ЗАМАНА - В Дагестане росгвардеец предотвратил пожар жилого дома

В Дагестане росгвардеец предотвратил пожар жилого дома

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18 марта, 2021. Четверг 08:13
В Дагестане росгвардеец предотвратил пожар жилого дома

Военнослужащий Хабиб Гаджиев предотвратил пожар жилого дома села Ленинаул Казбековского района.

В Дагестане росгвардеец предотвратил пожар жилого дома
Происшествия

Росгвардеец, приехавший в отпуск домой, заметил темный дым, выходящий из окон частного дома. Мужчина тут же сообщил о данном факте в соответствующие службы, а сам побежал к объекту. Убедившись, что пострадавших нет, Хабиб с подоспевшим на помощь товарищем начал бороться со стихией самостоятельно, пытаясь затушить огонь водой. Когда на место происшествия прибыла пожарная бригада, возгорания на месте уже не было.

Об этом героическом поступке росгвардейца стало известно лишь спустя пару недель, когда в адрес командира бригады поступило обращение военного комиссара и семьи Магомедовых с благодарностью.

 

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