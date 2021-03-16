Было зафиксировано сильное задымление в одном из помещений на втором этаже площадью примерно 20 кв. метров.
Пострадавших нет.
Возгорание в двухэтажном здании, расположенном по улице Ирчи Казака в городе Махачкале тушили накануне сотрудники дагестанского МЧС.
Было зафиксировано сильное задымление в одном из помещений на втором этаже площадью примерно 20 кв. метров.
Пострадавших нет.
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