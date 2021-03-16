Также во время обрушения пострадал человек.
Виновных в обрушении моста в Дагестане накажут
- Автор Арслан
- 16 марта, 2021. Вторник 00:44
Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено после того, как под мост в Шамильском районе рухнул под тяжестью грузового автомобиля, сообщает Следственный комитет Дагестана.
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