Отмечено, что данный мост был единственной дорогой, связывающей селения с селением Хебда. Также жители остались отрезанными и от трассы с остальной частью республики.
По данным источника, есть пострадавшие.
Как сообщает региональное МЧС, мост в Шамильском районе обрушился в результате наезда на него грузовой автомашины «КамАЗ».
Отмечено, что данный мост был единственной дорогой, связывающей селения с селением Хебда. Также жители остались отрезанными и от трассы с остальной частью республики.
По данным источника, есть пострадавшие.
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