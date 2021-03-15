ЗАМАНА - Грузовик в Дагестане разрушил мост (ВИДЕО)

Грузовик в Дагестане разрушил мост (ВИДЕО)

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15 марта, 2021. Понедельник 10:23
Грузовик в Дагестане разрушил мост (ВИДЕО)

Как сообщает региональное МЧС, мост в Шамильском районе обрушился в результате наезда на него грузовой автомашины «КамАЗ».

Отмечено, что данный мост был единственной дорогой, связывающей селения с селением Хебда. Также жители остались отрезанными и от трассы с остальной частью республики.

По данным источника, есть пострадавшие.

 

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