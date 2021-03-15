ЗАМАНА - В Карабудахкентском районе погиб подросток во дворе своего дома

В Карабудахкентском районе погиб подросток во дворе своего дома

Автор
15 марта, 2021. Понедельник 00:09
В Карабудахкентском районе погиб подросток во дворе своего дома

В Карабудахкентском районе на двенадцатилетнего мальчика упала крыша, в результате чего он погиб от полученных ранений, сообщает пресс-центр СКР по РД.

В Карабудахкентском районе погиб подросток во дворе своего дома
Происшествия

Инцидент произошел в пятницу, 12 марта. Согласно сообщению, на мальчика в собственном дворе под давлением обильно выпавшего снега, упал навес.
Ребенок скончался на месте. Происшествие признано несчастным случаем. Уголовное дело заводиться не будет.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top