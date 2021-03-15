В Карабудахкентском районе погиб подросток во дворе своего дома

Автор Хадижат

В Карабудахкентском районе на двенадцатилетнего мальчика упала крыша, в результате чего он погиб от полученных ранений, сообщает пресс-центр СКР по РД.