Инцидент произошел в пятницу, 12 марта. Согласно сообщению, на мальчика в собственном дворе под давлением обильно выпавшего снега, упал навес.
Ребенок скончался на месте. Происшествие признано несчастным случаем. Уголовное дело заводиться не будет.
В Карабудахкентском районе погиб подросток во дворе своего дома
- Автор Хадижат
- 15 марта, 2021. Понедельник 00:09
В Карабудахкентском районе на двенадцатилетнего мальчика упала крыша, в результате чего он погиб от полученных ранений, сообщает пресс-центр СКР по РД.
Инцидент произошел в пятницу, 12 марта. Согласно сообщению, на мальчика в собственном дворе под давлением обильно выпавшего снега, упал навес.
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