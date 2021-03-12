В Дагестане в результате опрокидывания автомобиля погиб человек

Автор Арслан

Трагедия, в результате которой погиб 60-летний пассажир, произошла накануне на дороге Маджалис – Мамедкала в Кайтагском районе республики, сообщает пресс-служба МВД по РД.