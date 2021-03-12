ЗАМАНА - В Дагестане в результате опрокидывания автомобиля погиб человек

В Дагестане в результате опрокидывания автомобиля погиб человек

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12 марта, 2021. Пятница 13:02
В Дагестане в результате опрокидывания автомобиля погиб человек

Трагедия, в результате которой погиб 60-летний пассажир, произошла накануне на дороге Маджалис – Мамедкала в Кайтагском районе республики, сообщает пресс-служба МВД по РД.

В Дагестане в результате опрокидывания автомобиля погиб человек
Происшествия

В ведомстве отметили, что автомобиль Hyundai Elantra под управлением 47-летнего водителя, опрокинулся в кювет. В машине находились еще две 32-летние пассажирки. Все трое были госпитализированы.

 

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