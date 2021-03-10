В Махачкале задержан парикмахер, подозреваемый в педофилии

Жертвами 47-летнего мужчины стали мальчики девяти и десяти лет, пришедшие постричься.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет».Подозреваемый задержан, в настоящий момент решается вопрос о его заключении под стражу