Жертвами 47-летнего мужчины стали мальчики девяти и десяти лет, пришедшие постричься.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет».Подозреваемый задержан, в настоящий момент решается вопрос о его заключении под стражу
В Махачкале задержан парикмахер, подозреваемый в педофилии
- Автор Хадижат
- 10 марта, 2021. Среда 17:47
В Махачкале задержан парикмахер, подозреваемый в педофилии, сообщает Следственный комитет.
Жертвами 47-летнего мужчины стали мальчики девяти и десяти лет, пришедшие постричься.
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