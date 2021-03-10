Боеприпасы, закопанные в землю около поливного канала в поселке Красный восход, нашли работники местного МВД. На место опасной находки выехали взрывотехники регионального отделения Росгвардии.
Содержимое тайника представляло собой 6 гранат и более 600 патронов разного калибра со следами коррозии.
По имеющимся сведениям, тайник принадлежал члену диверсионно-террористической группы «Кизлярская», уничтоженному в 2012 году в процессе специальной операции в Кизлярском районе.
В Кизлярском районе обнаружен схрон с боеприпасами
- Автор Хадижат
- 10 марта, 2021. Среда 17:14
Работниками группы разминирования ОМОН Управления Росгваржи по РД нейтрализованы боевые припасы, обнаруженные на территории Кизлярского района.
Боеприпасы, закопанные в землю около поливного канала в поселке Красный восход, нашли работники местного МВД. На место опасной находки выехали взрывотехники регионального отделения Росгвардии.
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