В Кизлярском районе обнаружен схрон с боеприпасами

Боеприпасы, закопанные в землю около поливного канала в поселке Красный восход, нашли работники местного МВД. На место опасной находки выехали взрывотехники регионального отделения Росгвардии.

Содержимое тайника представляло собой 6 гранат и более 600 патронов разного калибра со следами коррозии.

По имеющимся сведениям, тайник принадлежал члену диверсионно-террористической группы «Кизлярская», уничтоженному в 2012 году в процессе специальной операции в Кизлярском районе.