ЗАМАНА - В ДТП в Дагестане за неделю погибли 5 человек

В ДТП в Дагестане за неделю погибли 5 человек

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09 марта, 2021. Вторник 11:56
В ДТП в Дагестане за неделю погибли 5 человек

В результате дорожно-транспортных происшествий, которых на дорогах республики с начала марта было зафиксировано более 20, погибли 5 человек.

В ДТП в Дагестане за неделю погибли 5 человек
Происшествия

Как сообщили в пресс-службе дагестанского МВД, среди 26 пострадавших на дорогах за минувшую неделю – один ребенок.

 

 

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