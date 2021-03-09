Как сообщили в пресс-службе дагестанского МВД, среди 26 пострадавших на дорогах за минувшую неделю – один ребенок.
В результате дорожно-транспортных происшествий, которых на дорогах республики с начала марта было зафиксировано более 20, погибли 5 человек.
Как сообщили в пресс-службе дагестанского МВД, среди 26 пострадавших на дорогах за минувшую неделю – один ребенок.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..