В связи с тем, что причина еще не ясна, медиками рекомендовано воздержаться от питья сырой воды.
«Рекомендуем пить кипяченную или бутилированную воду», - сказали в министерстве.
По сообщению ТАСС, из 24 человек, обратившихся в больницу с признаками пищевого отравления, 22 – дети.
В связи с тем, что причина еще не ясна, медиками рекомендовано воздержаться от питья сырой воды.
«Рекомендуем пить кипяченную или бутилированную воду», - сказали в министерстве.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..