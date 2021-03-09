Все они направлены в больницу. Состояние их на данный момент оценивается как средней степени тяжести. Специалисты в настоящее время выясняют подробности и устанавливают причину отравления. По данному факту организована проверка.
В селе Шушановка Кизилюртовского района шесть человек отравились угарным газом
- Автор Хадижат
- 09 марта, 2021. Вторник 00:26
По имеющимся сведениям, семья из 6 человек: четверо детей и двое взрослых, отравились газом в личном доме.
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