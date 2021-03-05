В мае и марте 2020 года местный житель на собственной страничке в соцсети выложил видео и два поста с фото и описаниями, в которых оскорбительно высказывался в отношении определенных социальных и религиозных групп. Своими действиями он возбуждал враждебность и вражду к обозначенным группам людей.
По итогам изучения дела Ногайским районным судом нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа.
Житель Дагестана привлечен к ответственности за видео с призывом к ненависти
- Автор Хадижат
- 05 марта, 2021. Пятница 00:30
Южно-Сухокумская прокуратура провела проверку выполнения законодательства о противодействии экстремизму.
В мае и марте 2020 года местный житель на собственной страничке в соцсети выложил видео и два поста с фото и описаниями, в которых оскорбительно высказывался в отношении определенных социальных и религиозных групп. Своими действиями он возбуждал враждебность и вражду к обозначенным группам людей.
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