ЗАМАНА - Житель Дагестана привлечен к ответственности за видео с призывом к ненависти

Житель Дагестана привлечен к ответственности за видео с призывом к ненависти

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05 марта, 2021. Пятница 00:30
Житель Дагестана привлечен к ответственности за видео с призывом к ненависти

Южно-Сухокумская прокуратура провела проверку выполнения законодательства о противодействии экстремизму.

Житель Дагестана привлечен к ответственности за видео с призывом к ненависти
Происшествия

В мае и марте 2020 года местный житель на собственной страничке в соцсети выложил видео и два поста с фото и описаниями, в которых оскорбительно высказывался в отношении определенных социальных и религиозных групп. Своими действиями он возбуждал враждебность и вражду к обозначенным группам людей.
По итогам изучения дела Ногайским районным судом нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа.

 

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взяты из открытых источников
 

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