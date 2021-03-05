Житель Дагестана привлечен к ответственности за видео с призывом к ненависти

В мае и марте 2020 года местный житель на собственной страничке в соцсети выложил видео и два поста с фото и описаниями, в которых оскорбительно высказывался в отношении определенных социальных и религиозных групп. Своими действиями он возбуждал враждебность и вражду к обозначенным группам людей.

По итогам изучения дела Ногайским районным судом нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа.