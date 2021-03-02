Как сообщает МВД Дагестана, ребенком оказался сын этой самой девушки. Отмечено, что ребенок попал вне поля зрения, в то время как та сдавала назад.
В Дагестане ребенок погиб в результате наезда автомобиля
- Автор Арслан
- 02 марта, 2021. Вторник 11:58
Несчастный случай, в результате которого под колесами автомобиля погиб двухлетний ребенок, произошел во время парковки «Toyota RAV4», за рулем которого находилась 26-летняя девушка.
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