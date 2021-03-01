ЗАМАНА - Стрелявший в полицейских в Дагестане скончался в больнице

Стрелявший в полицейских в Дагестане скончался в больнице

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01 марта, 2021. Понедельник 11:24
Стрелявший в полицейских в Дагестане скончался в больнице

В средствах массовой информации сообщалось о нападении на сотрудников полиции. Отмечено, что сопротивление, по данным следственного управления СК РФ по региону, было оказано после того, как у двух молодых людей потребовали предъявить документы.

Стрелявший в полицейских в Дагестане скончался в больнице
Происшествия

Один из участников нападения был ранен ответным огнем сотрудников полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

 

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