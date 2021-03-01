Стрелявший в полицейских в Дагестане скончался в больнице

Автор Арслан

В средствах массовой информации сообщалось о нападении на сотрудников полиции. Отмечено, что сопротивление, по данным следственного управления СК РФ по региону, было оказано после того, как у двух молодых людей потребовали предъявить документы.