Один из участников нападения был ранен ответным огнем сотрудников полиции.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
В средствах массовой информации сообщалось о нападении на сотрудников полиции. Отмечено, что сопротивление, по данным следственного управления СК РФ по региону, было оказано после того, как у двух молодых людей потребовали предъявить документы.
Один из участников нападения был ранен ответным огнем сотрудников полиции.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..