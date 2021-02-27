28-летняя жительница Махачкалы пыталась продать своего ребенка

Как считают следственные органы, в декабре 2020 года, подозреваемая предложила местной жительнице приобрести у нее за 800 тысяч рублей малыша, которого она должна была родить в феврале текущего года.