Женщина согласилась, но через некоторое время усомнилась в правильности подобного поступка и сообщила о данной договоренности в органы охраны правопорядка. 26 февраля 2021 года после прошедшей сделки с условным покупателем работники управления уголовного розыска МВД республики задержали молодую мать.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
28-летняя жительница Махачкалы пыталась продать своего ребенка
- Автор Хадижат
- 27 февраля, 2021. Суббота 11:51
Как считают следственные органы, в декабре 2020 года, подозреваемая предложила местной жительнице приобрести у нее за 800 тысяч рублей малыша, которого она должна была родить в феврале текущего года.
Женщина согласилась, но через некоторое время усомнилась в правильности подобного поступка и сообщила о данной договоренности в органы охраны правопорядка. 26 февраля 2021 года после прошедшей сделки с условным покупателем работники управления уголовного розыска МВД республики задержали молодую мать.
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