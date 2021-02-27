ЗАМАНА - 28-летняя жительница Махачкалы пыталась продать своего ребенка

28-летняя жительница Махачкалы пыталась продать своего ребенка

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27 февраля, 2021. Суббота 11:51
28-летняя жительница Махачкалы пыталась продать своего ребенка

Как считают следственные органы, в декабре 2020 года, подозреваемая предложила местной жительнице приобрести у нее за 800 тысяч рублей малыша, которого она должна была родить в феврале текущего года.

Женщина согласилась, но через некоторое время усомнилась в правильности подобного поступка и сообщила о данной договоренности в органы охраны правопорядка. 26 февраля 2021 года после прошедшей сделки с условным покупателем работники управления уголовного розыска МВД республики задержали молодую мать.
По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

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