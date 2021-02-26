ЗАМАНА - Мусорная компания в Дагестане подозревается в загрязнении воздуха

Мусорная компания в Дагестане подозревается в загрязнении воздуха

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26 февраля, 2021. Пятница 16:52
Мусорная компания в Дагестане подозревается в загрязнении воздуха

В Республике Дагестан Прокуратура начала заниматься проверкой работы компании по вывозу мусора «Дагэкосити».

Мусорная компания в Дагестане подозревается в загрязнении воздуха
Происшествия

Она подозревается в загрязнении атмосферы методом сжигания мусора на полигоне. Одно из проверочных мероприятий продемонстрировало, что вся прилегающая к полигону территория была в дыму. По этому факту на генерального директора компании заведено дело по статье Кодекса об административных правонарушениях.

 

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