Она подозревается в загрязнении атмосферы методом сжигания мусора на полигоне. Одно из проверочных мероприятий продемонстрировало, что вся прилегающая к полигону территория была в дыму. По этому факту на генерального директора компании заведено дело по статье Кодекса об административных правонарушениях.
Мусорная компания в Дагестане подозревается в загрязнении воздуха
- Автор Хадижат
- 26 февраля, 2021. Пятница 16:52
В Республике Дагестан Прокуратура начала заниматься проверкой работы компании по вывозу мусора «Дагэкосити».
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