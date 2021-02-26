Мусорная компания в Дагестане подозревается в загрязнении воздуха

Она подозревается в загрязнении атмосферы методом сжигания мусора на полигоне. Одно из проверочных мероприятий продемонстрировало, что вся прилегающая к полигону территория была в дыму. По этому факту на генерального директора компании заведено дело по статье Кодекса об административных правонарушениях.