ЗАМАНА - В Хасавюртовском районе осуждена соучастница хищений средств, предназначенных для выплаты пособий

В Хасавюртовском районе осуждена соучастница хищений средств, предназначенных для выплаты пособий

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26 февраля, 2021. Пятница 16:12
В Хасавюртовском районе осуждена соучастница хищений средств, предназначенных для выплаты пособий

Согласно информации, в 2014-2016 годах экс-руководитель отдела управления соцзащиты населения Хасавюртовского района включила в электронную базу данных Минтруда и соцразвития региона вымышленных получателей соцпомощи.

В результате противозаконных действий, произошло обналичивание и хищение суммы более 48,2 миллионов рублей. Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Мошенничество" и "Служебный подлог" УК РФ. 

Осужденной назначено наказание в виде заключения на четыре с половиной года условно с испытательным сроком в три года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях и организациях, сроком на 1 год и 6 месяцев.

В Хасавюртовском районе осуждена соучастница хищений средств, предназначенных для выплаты пособий
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