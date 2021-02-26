В Хасавюртовском районе осуждена соучастница хищений средств, предназначенных для выплаты пособий
- Автор Хадижат
- 26 февраля, 2021. Пятница 16:12
Согласно информации, в 2014-2016 годах экс-руководитель отдела управления соцзащиты населения Хасавюртовского района включила в электронную базу данных Минтруда и соцразвития региона вымышленных получателей соцпомощи.
В результате противозаконных действий, произошло обналичивание и хищение суммы более 48,2 миллионов рублей. Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Мошенничество" и "Служебный подлог" УК РФ.
Осужденной назначено наказание в виде заключения на четыре с половиной года условно с испытательным сроком в три года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях и организациях, сроком на 1 год и 6 месяцев.
Последнее от Хадижат
- Мусорная компания в Дагестане подозревается в загрязнении воздуха
- В дагестанских школах прошли акции по безопасности дорожного движения
- Жительнице Хасавюртовского района вручили Персональное поздравление Президента РФ Владимира Путина
- Сотрудники Минфина Дагестана проходят вакцинацию от коронавируса
- Ольга Ткачева: Почему так важно сделать прививку от COVID-19 пожилым