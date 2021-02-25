Два подростка из Махачкалы подозреваются в угоне автомобиля

В Махачкале, в угоне подозреваются два подростка 16 и 18 лет, сообщает РИА "Дагестан".

Как считают следственные органы, 21 января 2021 года в городе Махачкале подозреваемые по предварительной договоренности незаконно завладели машиной, которая принадлежит 41-летней местной жительнице, без цели хищения и скрылись на обозначенном автомобильном транспорте с места случившегося.

Нарушители закона были задержаны представителями правоохранительных органов.

В отношении жителей Махачкалы 16 и 18 лет открыто уголовно-процессуальное производство по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», уточнили в Управлении СК Республики Дагестан.

Следственные действия по делу продолжается.