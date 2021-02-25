«Незаконный цех размещался в поселке Михайловское Пригородного района. В течении 3-х месяцев там изготавливали, разливали, фасовали и хранили напитки с внедрением чужих товарных символов», сообщается в публикации пресс-центра МВД.
Следственным управлением МВД открыто уголовно-процессуальное производство по части 3 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»). По имеющимся сведениям, вред, причиненный правообладателям, превысил 4,8 миллиона рублей.
В Северной Осетии ликвидирован цех по производству поддельной «Кока-Колы»
- Автор Хадижат
- 25 февраля, 2021. Четверг 14:11
На территории Северной Осетии остановили масштабное производство контрафактных напитков, - сообщает ТАСС. Конфисковано 75 тысяч бутылок, в числе которых была и поддельная продукция компании "Coca-Cola".
«Незаконный цех размещался в поселке Михайловское Пригородного района. В течении 3-х месяцев там изготавливали, разливали, фасовали и хранили напитки с внедрением чужих товарных символов», сообщается в публикации пресс-центра МВД.
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