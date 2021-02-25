ЗАМАНА - Выходец из Дагестана пытался незаконно пересечь границу с 5-летним ребенком

Выходец из Дагестана пытался незаконно пересечь границу с 5-летним ребенком

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25 февраля, 2021. Четверг 14:02
Выходец из Дагестана пытался незаконно пересечь границу с 5-летним ребенком

 51-летний выходец из Республики Дагестан желая лучшей жизни для себя и своего пятилетнего сына попробовал попасть вместе с ребенком на территорию Российской Федерации минуя границы. Мужчина несколько часов находился в степи, с ребенком дошкольного возраста, до того, как попытался пересечь госграницу в Ахтубинском районе Астраханской области, но был арестован работниками Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Выходец из Дагестана пытался незаконно пересечь границу с 5-летним ребенком
Происшествия

Известно, что мужчина вконце девяностых годов переехал в соседнее государство, где работал автослесарем. Там же он познакомился с уроженкой Республики Узбекистан. В 2015 году у пары родился сын, но это не остановило женщину, решившую вернуться на родину и оставившую ребенка на попечение отца. При задержании, из документов на ребенка у отца оказалась лишь справка о его рождении.

По факту незаконного пересечения госграницы в отношении муцины, не имеющего гражданства открыто уголовно-процессуальное производство. В текущее время задержанный располагается в СИЗО. После передачи материалов уголовного дела в суд обвиняемому будет вынесен приговор. Мальчик по решению компетентных органов передан в дом ребенка до установления отцовства и поиска ближайших родных, которые могли бы его забрать из социального учреждения, говорится в сообщении пресс-центра Пограничного управления ФСБ РФ по Республике Калмыкия и Астраханской области.

 

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