В Дагестане лошадиная ферма оказалась в снежном плену

Лошадиная ферма рядом с селом Старый Сивух Гумбетовского района попала в снежный плен. Запись об этом возникла на страничке местного гостевого дома в Инстаграмм.

В посте заявляется, что из-за отсутствия возможности подъехать к лошадям на транспорте они находятся без пищи уже двое суток. Как рассказывает ГУ МЧС по Республике Дагестан, в текущее время ведутся работы по расчистке дороги к ферме. Использованы 4 единицы техники. На место случившегося выдвинулись спасатели.