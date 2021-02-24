В посте заявляется, что из-за отсутствия возможности подъехать к лошадям на транспорте они находятся без пищи уже двое суток. Как рассказывает ГУ МЧС по Республике Дагестан, в текущее время ведутся работы по расчистке дороги к ферме. Использованы 4 единицы техники. На место случившегося выдвинулись спасатели.
В Дагестане лошадиная ферма оказалась в снежном плену
- Автор Хадижат
- 24 февраля, 2021. Среда 15:14
Лошадиная ферма рядом с селом Старый Сивух Гумбетовского района попала в снежный плен. Запись об этом возникла на страничке местного гостевого дома в Инстаграмм.
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