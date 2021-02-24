Среди пациентов, поступивших в медучреждение с температурой и рвотой, есть и дети в возрасте от 3 месяцев до 14 лет.
Обстоятельства происшествия выясняются.
В каспийскую больницу, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации города, с признаками пищевого отравления поступили более 20 человек.
Среди пациентов, поступивших в медучреждение с температурой и рвотой, есть и дети в возрасте от 3 месяцев до 14 лет.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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