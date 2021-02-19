ЗАМАНА - В Буйнакске продавец-консультант занимался кражей гаджетов со склада

В Буйнакске продавец-консультант занимался кражей гаджетов со склада

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19 февраля, 2021. Пятница 17:14
В Буйнакске продавец-консультант занимался кражей гаджетов со склада

В Буйнакске продавец магазина техники несколько месяцев похищал со склада дорогие девайсы, сообщает пресс-центр МВД РД.

В Буйнакске продавец-консультант занимался кражей гаджетов со склада
Происшествия

В правоохранительные органы Буйнакска с заявлением обратилась 28-летняя местная жительница, которая управляет магазином техники. Исходя из ее сообщения, с сентября 2020 года по январь 2021 года, неизвестный, будучи в складском помещении вышеуказанного магазина, похитил 12 мобильных телефонов разных наименований и фитнес-часы общей ценой больше 320 тысяч рублей.

«Сотрудники правоохранительных органов подозревают в краже 1-го из продавцов-специалистов. В процессе разбирательства 28-летний житель Буйнакска признался, что, имея открытый доступ в помещение склада, в течении нескольких месяцев похищал дорогие девайсы», отметили в МВД региона. В силовом ведомстве сообщили, что два мобильных телефона и фитнес-часы он оставил для персонального использования. Остальное продавал перекупщикам, а вырученные средства растрачивал на свои нужды.

Похищенное частично конфисковано. Собран материал для принятия процессуального решения.

 

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