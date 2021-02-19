Двое бывших полицейских задержаны в Дагестане по подозрению в похищении человека

Двое бывших представителей правоохранительных органов задержаны по подозрению в похищении человека и разбойном нападении на него, сообщает пресс-служба Следственного Комитета России по РД.

«Следственным управлением открыто уголовно-процессуальное производство по признакам преступлений, которые были предусмотрены статьями 126 УК Российской Федерации (похищение, которое было совершено группой лиц по предварительной договоренности, с применением насилия и из корыстных побуждений) и 162 УК РФ (разбой, который был совершен в особо крупном размере)», сообщает СК. Согласно информации правоохранительных органов, 14 февраля 2021 года в Махачкале на проспекте Насрутдинова четверо неустановленных лиц, один из которых сообщил, что является представителем правоохранительных органов, подозвали 51-летнего местного жителя и уведомив, что его машина находится в розыске, надели на него наручники и повязку на глаза. Применив насилие, подозреваемые посадили мужчину в собственное транспортное средство и завладели его автотранспортным средством. Далее, словесно угрожая убийством, они требовали от мужчины 4 миллиона рублей, после чего отобрали у пострадавшего платежную карту и, узнав пин-код, сняли с карты деньги в размере 300 тысяч рублей.

После чего неустановленные лица вывезли мужчину за границы Махачкалы с требованием следующей передачи денег в размере 4-х миллионов рублей и скрылись с места случившегося.

По подозрению в совершении данного предступления были задержаны двое бывших представителей правоохранительных органов. В текущее время по делу ведутся процессуальные мероприятия, которые направлены на закрепление доказательственной базы. Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию других участников преступления.