Дагестанский чиновник подозревается в хищении 515 тысяч рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения» УК РФ.

По версии следствия, подозреваемый подготовил документы с заведомо ложной информацией об исполнении подрядчиком работы по контракту о проведении газопровода на одной из улиц села Леваши на сумму 930 тыс. рублей. Документы были подписаны и заверены печатью.

При этом, подозреваемый был в курсе того, что сумма приобретения газопроводных труб составляла 415 тысяч рублей, а на оплату труда работников по проведению газопровода средства были собраны с местных жителей. На основании подложных документов из бюджета Левашинского района на счет строительной организации были перечислены 930 тысяч рублей.

Далее чиновник сообщил руководителю стройфирмы, что 515 тысяч рублей были перечислены ошибочно и потребовал их обналичить и вернуть. Эти средства подозреваемый потратил на личные нужды.