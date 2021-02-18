Как считают следственные органы, 29 января 2021 года несовершеннолетний, находясь на футбольной площадке поселка Аметеркмахи два раза выстрелил в 16 летнего дагестанца из пневматического пистолета. Предположительно, выстрелы были произведены с расстояния в двадцать метров. Как сообщает пресс-служба СК по региону, подозреваемый задержан.
В Дагестане подросток выстрелил в сверстника
- Автор Хадижат
- 18 февраля, 2021. Четверг 18:00
Следственным управлением открыто уголовно-процессуальное производство в отношении 17-летнего уроженца Акушинского района, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и с применением оружия, сообщает СК по РД.
Последнее от Хадижат
- Более 13 млрд рублей будет выделено на газификацию Дагестана до 2026 года
- У актера, сыгравшего Абдуллу в «Белом солнце пустыни» подозревают повторое заражение COVID-19
- Жительница Грозного публично раскаялась в колдовстве
- Руководитель водоканала Избербаша угрожал убить местного депутата
- В Дагестане установлен самый низкий тариф за электроэнергию среди субъектов СКФО и ЮФО