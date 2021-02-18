В Дагестане подросток выстрелил в сверстника

Следственным управлением открыто уголовно-процессуальное производство в отношении 17-летнего уроженца Акушинского района, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и с применением оружия, сообщает СК по РД.

Как считают следственные органы, 29 января 2021 года несовершеннолетний, находясь на футбольной площадке поселка Аметеркмахи два раза выстрелил в 16 летнего дагестанца из пневматического пистолета. Предположительно, выстрелы были произведены с расстояния в двадцать метров. Как сообщает пресс-служба СК по региону, подозреваемый задержан.