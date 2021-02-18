Жительница Грозного публично раскаялась в колдовстве

Публичному порицанию богословов ЧР подверглась и оплатившая проведение обряда женщина.

"Женщина считала, что может делать людей счастливыми. Обычно для этого требовались безответственные граждане с комплексом «неудачника». Остальное все по классике. Фотографии жертв, заговоры, походы на кладбище", сообщается в описании сюжета на странице телеканала в соц.сетях.

По мнению жителя республики, в отношении которого проводился обряд, симптомы колдовства впервые он начал замечать около четырех лет назад.

Зина Довлуева конкретно данный случай не вспомнила, но не отрицала, что такое вполне могло произойти. Женщина пообещала больше не прибегать к подобным практикам.