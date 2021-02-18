ЗАМАНА - Жительница Грозного публично раскаялась в колдовстве

Жительница Грозного публично раскаялась в колдовстве

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18 февраля, 2021. Четверг 16:40
Жительница Грозного публично раскаялась в колдовстве

Зина Долуева, проживающая в столице Чеченской республики, в сюжете ЧГТРК «Грозный» раскаялась и пообещала больше не проводить колдовские обряды.

Жительница Грозного публично раскаялась в колдовстве
Происшествия

Публичному порицанию богословов ЧР подверглась и оплатившая проведение обряда женщина.

"Женщина считала, что может делать людей счастливыми. Обычно для этого требовались безответственные граждане с комплексом «неудачника». Остальное все по классике. Фотографии жертв, заговоры, походы на кладбище", сообщается в описании сюжета на странице телеканала в соц.сетях.
По мнению жителя республики, в отношении которого проводился обряд, симптомы колдовства впервые он начал замечать около четырех лет назад.
Зина Довлуева конкретно данный случай не вспомнила, но не отрицала, что такое вполне могло произойти. Женщина пообещала больше не прибегать к подобным практикам.

 

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