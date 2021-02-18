Руководитель водоканала Избербаша угрожал убить местного депутата

Конфликт разгорелся на улице около АЗС в январе месяце. В процессе ссоры с депутатом государственный служащий стал приставлять к его голове пальцы, имитируя выстрел пистолета, угрожая застрелить его. Депутат городского собрания решил сообщить об угрозах со стороны руководителя водоканала в органы охраны правопорядка.

Подчеркивается, что агрессивному руководителю угрожает до 2-ух лет заключения.