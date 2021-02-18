ЗАМАНА - Руководитель водоканала Избербаша угрожал убить местного депутата

Руководитель водоканала Избербаша угрожал убить местного депутата

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18 февраля, 2021. Четверг 16:04
Руководитель водоканала Избербаша угрожал убить местного депутата

Речь идёт об исполнительном директоре Горводоканала Избербаша, который в процессе ссоры с депутатом местного горсобрания высказал угрозу убийством.

Руководитель водоканала Избербаша угрожал убить местного депутата
Происшествия

Конфликт разгорелся на улице около АЗС в январе месяце. В процессе ссоры с депутатом государственный служащий стал приставлять к его голове пальцы, имитируя выстрел пистолета, угрожая застрелить его. Депутат городского собрания решил сообщить об угрозах со стороны руководителя водоканала в органы охраны правопорядка.
Подчеркивается, что агрессивному руководителю угрожает до 2-ух лет заключения.

 

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