Конфликт разгорелся на улице около АЗС в январе месяце. В процессе ссоры с депутатом государственный служащий стал приставлять к его голове пальцы, имитируя выстрел пистолета, угрожая застрелить его. Депутат городского собрания решил сообщить об угрозах со стороны руководителя водоканала в органы охраны правопорядка.
Подчеркивается, что агрессивному руководителю угрожает до 2-ух лет заключения.
Руководитель водоканала Избербаша угрожал убить местного депутата
- Автор Хадижат
- 18 февраля, 2021. Четверг 16:04
Речь идёт об исполнительном директоре Горводоканала Избербаша, который в процессе ссоры с депутатом местного горсобрания высказал угрозу убийством.
Конфликт разгорелся на улице около АЗС в январе месяце. В процессе ссоры с депутатом государственный служащий стал приставлять к его голове пальцы, имитируя выстрел пистолета, угрожая застрелить его. Депутат городского собрания решил сообщить об угрозах со стороны руководителя водоканала в органы охраны правопорядка.
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