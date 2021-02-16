ЗАМАНА - До 2 лет лишения свободы грозит жителю Дагестана от уклонения от службы в армии

До 2 лет лишения свободы грозит жителю Дагестана от уклонения от службы в армии

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16 февраля, 2021. Вторник 17:45
До 2 лет лишения свободы грозит жителю Дагестана от уклонения от службы в армии

Cледственным управлением открыто уголовно-процессуальное производство в отношении 27-летнего уроженца Гунибского района республики, который подозревается в уклонении от призыва на службу в вооруженных силах.

До 2 лет лишения свободы грозит жителю Дагестана от уклонения от службы в армии
Происшествия

Как считают следственные органы, в июне 2020 года подозреваемый, являясь лицом, подлежащим призыву на службу в вооруженных силах, не имея легитимных оснований для предоставления отсрочки и освобождения от армейской службы, не явился в отдел военкомата в назначенный по повестке день для отправки к месту прохождения службы, тем сам уклонился от призыва на службу в вооруженных силах.
В текущее время ведутся процессуальные мероприятия, которые направлены на закрепление доказательственной базы. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

 

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