До 2 лет лишения свободы грозит жителю Дагестана от уклонения от службы в армии

Как считают следственные органы, в июне 2020 года подозреваемый, являясь лицом, подлежащим призыву на службу в вооруженных силах, не имея легитимных оснований для предоставления отсрочки и освобождения от армейской службы, не явился в отдел военкомата в назначенный по повестке день для отправки к месту прохождения службы, тем сам уклонился от призыва на службу в вооруженных силах.

В текущее время ведутся процессуальные мероприятия, которые направлены на закрепление доказательственной базы. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.