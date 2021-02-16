Как считают следственные органы, в июне 2020 года подозреваемый, являясь лицом, подлежащим призыву на службу в вооруженных силах, не имея легитимных оснований для предоставления отсрочки и освобождения от армейской службы, не явился в отдел военкомата в назначенный по повестке день для отправки к месту прохождения службы, тем сам уклонился от призыва на службу в вооруженных силах.
В текущее время ведутся процессуальные мероприятия, которые направлены на закрепление доказательственной базы. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.
До 2 лет лишения свободы грозит жителю Дагестана от уклонения от службы в армии
- Автор Хадижат
- 16 февраля, 2021. Вторник 17:45
Cледственным управлением открыто уголовно-процессуальное производство в отношении 27-летнего уроженца Гунибского района республики, который подозревается в уклонении от призыва на службу в вооруженных силах.
Как считают следственные органы, в июне 2020 года подозреваемый, являясь лицом, подлежащим призыву на службу в вооруженных силах, не имея легитимных оснований для предоставления отсрочки и освобождения от армейской службы, не явился в отдел военкомата в назначенный по повестке день для отправки к месту прохождения службы, тем сам уклонился от призыва на службу в вооруженных силах.