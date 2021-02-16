Прошедшие сутки в Дагестане прошли без потерь от коронавируса

Автор Хадижат

В республике наблюдается улучшение в положении дел с коронавирусом. Общее количество зараженных на данный момен составляет 29 тысяч 100 человек. За прошедшие сутки, коронавирусная инфекция подтвердилась у 72 человек. Десять человек справились с заболеванием и уже отправились домой.