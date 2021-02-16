Что особенно радует, за прошедшие сутки в Дагестане не зафиксировано летальных исходов от болезни. Привиты от коронавируса в настоящий момент 4417 человек.
Не смотря на положительную тенденцию, наметившуюся в республике, Роспотребнадзор по региону просит не пренебрегать мерами предосторожности и соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.
Прошедшие сутки в Дагестане прошли без потерь от коронавируса
- Автор Хадижат
- 16 февраля, 2021. Вторник 00:00
В республике наблюдается улучшение в положении дел с коронавирусом. Общее количество зараженных на данный момен составляет 29 тысяч 100 человек. За прошедшие сутки, коронавирусная инфекция подтвердилась у 72 человек. Десять человек справились с заболеванием и уже отправились домой.
Что особенно радует, за прошедшие сутки в Дагестане не зафиксировано летальных исходов от болезни. Привиты от коронавируса в настоящий момент 4417 человек.
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