ЗАМАНА - Прошедшие сутки в Дагестане прошли без потерь от коронавируса

Прошедшие сутки в Дагестане прошли без потерь от коронавируса

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16 февраля, 2021. Вторник 00:00
Прошедшие сутки в Дагестане прошли без потерь от коронавируса

В республике наблюдается улучшение в положении дел с коронавирусом. Общее количество зараженных на данный момен составляет 29 тысяч 100 человек. За прошедшие сутки, коронавирусная инфекция подтвердилась у 72 человек. Десять человек справились с заболеванием и уже отправились домой.

Прошедшие сутки в Дагестане прошли без потерь от коронавируса
Происшествия

Что особенно радует, за прошедшие сутки в Дагестане не зафиксировано летальных исходов от болезни. Привиты от коронавируса в настоящий момент 4417 человек.
Не смотря на положительную тенденцию, наметившуюся в республике, Роспотребнадзор по региону просит не пренебрегать мерами предосторожности и соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.

 

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