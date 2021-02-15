ЗАМАНА - Задержан житель Буйнакска, собравший на финансирование терроризма 370 тысяч рублей

Задержан житель Буйнакска, собравший на финансирование терроризма 370 тысяч рублей

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15 февраля, 2021. Понедельник 17:39
Задержан житель Буйнакска, собравший на финансирование терроризма 370 тысяч рублей

Республиканское управление Следственного комитета РФ придало огласке детали возбужденного в отношении уроженца Республики Дагестан уголовного дела о финансировании террористической деятельности.

Задержан житель Буйнакска, собравший на финансирование терроризма 370 тысяч рублей
Происшествия

Как считают следственные органы, в июле 2016 года, будучи за границами РФ, 32-летний житель Буйнакска организовал выделение денежных средств на поддержание террористической деятельности, использовав деньги собственной мамы и остальных неустановленных лиц в размере больше 370 тысяч рублей. Средства были применены на вовлечение россиян и государств СНГ в нелегальное вооруженное формирование, которое действует на сирийской территории.
Дело было возбуждено в прошедшем году, сообщили в СК России. Обвиняемый был объявлен вмеждународный розыск. В феврале этого года при помощи сотрудников ФСБ РФ и республиканского МВД обвиняемый задержан. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

 

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