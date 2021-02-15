Согласно полученным сведениям. 36-летний житель Каспийска в нежилом помещении на окраине города организовал майнинг-ферму для выработки криптовалюты. В обозначенном помещении сотрудники правоохранительных органов нашли комплектующие от компьютеров и устройства для выработки криптовалюты.
«Злоумышленник нелегально подключился к ЛЭП, которая проходила недалеко, и подвел провода к спец оборудованию, чем причинил вред сетевой компании в размере более 1 800 000 рублей», –говорится в сообщении.
Возбуждено уголовно-процессуальное производство по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".