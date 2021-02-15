ЗАМАНА - В Каспийске майнер украл электроэнергию на сумму более 1,8 млн рублей

В Каспийске майнер украл электроэнергию на сумму более 1,8 млн рублей

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15 февраля, 2021. Понедельник 14:17
В Каспийске майнер украл электроэнергию на сумму более 1,8 млн рублей

Убытки в общей сумме свыше 1,8 миллионов рублей нанес сетевой компании житель Каспийска, организовавший незаконное функционирование майнинг-фермы, сообщает РИА "Дагестан".

В Каспийске майнер украл электроэнергию на сумму более 1,8 млн рублей
Происшествия

Согласно полученным сведениям. 36-летний житель Каспийска в нежилом помещении на окраине города организовал майнинг-ферму для выработки криптовалюты. В обозначенном помещении сотрудники правоохранительных органов нашли комплектующие от компьютеров и устройства для выработки криптовалюты.

«Злоумышленник нелегально подключился к ЛЭП, которая проходила недалеко, и подвел провода к спец оборудованию, чем причинил вред сетевой компании в размере более 1 800 000 рублей», –говорится в сообщении.

Возбуждено уголовно-процессуальное производство по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

 

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