По данным источника, из ящика, установленного у входа в молитвенный дом, двое молодых людей в возрасте 18 лет и 21 года украли 2500 рублей.
В Дагестане два местных жителя воровали из мечети
- Автор Арслан
- 12 февраля, 2021. Пятница 13:46
Уголовные дела в отношении двух жителей Дербента возбудили за кражу денег из металлического ящика для пожертвований, сообщает пресс-служба дагестанского МВД.
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