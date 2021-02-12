ЗАМАНА - В Дагестане два местных жителя воровали из мечети

В Дагестане два местных жителя воровали из мечети

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12 февраля, 2021. Пятница 13:46
В Дагестане два местных жителя воровали из мечети

Уголовные дела в отношении двух жителей Дербента возбудили за кражу денег из металлического ящика для пожертвований, сообщает пресс-служба дагестанского МВД.

В Дагестане два местных жителя воровали из мечети
Происшествия

По данным источника, из ящика, установленного у входа в молитвенный дом, двое молодых людей в возрасте 18 лет и 21 года украли 2500 рублей.

 

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