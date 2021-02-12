Филиал «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» прокомментировал ситуацию с незаконным проникновением мошенника в квартиру от имени компании

В филиале «Россети Северный Кавказ» «Дагэнерго» заявили о том, что житель Махачкалы, который представился сотрудником компании и нелегально проник в квартиру махачкалинки, не имеет никакого отношения к организации, - сообщает РИА "Дагестан".

Подчеркнем, что СМИ были размешены сведения о том, что житель Махачкалы, представившись стажером филиала «Россети Северный Кавказ» «Дагэнерго», получив задание фиксировать данные устройства учета электрической энергии, нелегально просочился в квартиру потребителя. В организации подчеркнули, что должность "стажер" у энергетической компании отсутствует в принципе, а изложенная в СМИ история яркий пример действий "лжеэнергетиков", о деятельности которых организация регулярно предупреждает население. В компании подчеркнули, что удостовериться в подлинности документа, строго синего цвета, можно по печати «Россети Северный Кавказ».

Отметим, что при возникших сомнениях жители республики могут обратиться в филиал «Россети Северный Кавказ» «Дагэнерго» по номеру (8722) 51-87-42 либо на круглосуточный телефон доверия для фиксации заявлений о вероятных фактах коррупции: +7 (928) 220-75-69.