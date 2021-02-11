В результате ДТП пострадали 4 человека.Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 февраля, приблизительно в 24:00. "Шофер и три пассажира, его ровесников, с разными травмами направлены в городскую больницу", сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.
В Избербаше подросток за рулем опрокинул иномарку в кювет
- Автор Хадижат
- 11 февраля, 2021. Четверг 17:22
В Избербаше, 16-летний подросток, управляя автомобилем Ford, не справился с управлением и опрокинул автомобиль за пределы проезжей части.
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