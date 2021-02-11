ЗАМАНА - Из Зоологического музея в Петербурге украли полсотни черепов

Из Зоологического музея в Петербурге украли полсотни черепов

Автор
11 февраля, 2021. Четверг 15:04
Из Зоологического музея в Петербурге украли полсотни черепов

В Санкт-Петербурге и.о. руководителя Зоологического института РАН обратилась в полицию сообщив о пропаже из лаборатории 50 черепов редких животных.

Из Зоологического музея в Петербурге украли полсотни черепов
Происшествия

Согласно мнению управляющего института, черепа исчезли в в течение 2020 года. "Это были черепа дымчатых леопардов и орангутанов, золотой кошки, сайгака, трёхпалых ленивцев и ряда других млекопитающих, которые имеют высшую историческую, научную и коммерческую ценность", подчеркнул руководитель института. Похищенное он оценил в 3,5 миллионов рублей.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top