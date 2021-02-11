Из Зоологического музея в Петербурге украли полсотни черепов

В Санкт-Петербурге и.о. руководителя Зоологического института РАН обратилась в полицию сообщив о пропаже из лаборатории 50 черепов редких животных.

Согласно мнению управляющего института, черепа исчезли в в течение 2020 года. "Это были черепа дымчатых леопардов и орангутанов, золотой кошки, сайгака, трёхпалых ленивцев и ряда других млекопитающих, которые имеют высшую историческую, научную и коммерческую ценность", подчеркнул руководитель института. Похищенное он оценил в 3,5 миллионов рублей.