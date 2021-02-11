Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров незамедлительного отреагировал на данную ситуацию. Обратившись в перинатальный центр Ставрополя, глава региона выяснил, что подобного случая в медицинском учреждении не происходило. Сегодня Лаура Даудова, сообщившая супругу о смерти детей и обвинившая перинатальный центр в подмене трупов на куклы, дала показания. Женщина объяснила, что не хотела расстраивать супруга, давно мечтающего о детях, когда ее беременность не подтвердилась. 2 февраля я сообщила ему, что собираюсь поехать в перинатальный центр Ставрополя. Сняла посуточно квартиру, где прожила следующе шесть дней. Родственников предупредила, что навещать меня нельзя, посещения запрещены из-за коронавируса», рассказала женщина в полиции.
Далее, по рассказам Даудовой, она купила двух кукол, похожих на настоящих младенцев, и принялась имитировать радость молодой матери. Я надевала на "Пупсов" одежку, вела себя так, будто они живые. Пеленала их, делала фотографии и отправляла мужу», продолжает рассказ женщина.
Когда пришло время «выписываться из больницы», Лаура насыпала в пупсов песок и завернула их в пеленки.
По словам женщины, она раскаивается в своем обмане и чувствует себя виноватой перед супругом и родственниками.
"Подмена" детей на кукол в Ставропольском перинатальном центре оказалась обманом
- Автор Хадижат
- 11 февраля, 2021. Четверг 13:20
Вчера, социальные сети взбудоражила история «подмены» тел умерших детей на кукол в ставропольском перинатальном центре. Исходя из видео, опубликованного на официальной странице МВД по Дагестану в instagram, обман уроженцев села Тамазтюбе Бабаюртовского района -Дауда и Лауры Даудовых, вскрылся во время похорон детей в Дагестане.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров незамедлительного отреагировал на данную ситуацию. Обратившись в перинатальный центр Ставрополя, глава региона выяснил, что подобного случая в медицинском учреждении не происходило. Сегодня Лаура Даудова, сообщившая супругу о смерти детей и обвинившая перинатальный центр в подмене трупов на куклы, дала показания. Женщина объяснила, что не хотела расстраивать супруга, давно мечтающего о детях, когда ее беременность не подтвердилась. 2 февраля я сообщила ему, что собираюсь поехать в перинатальный центр Ставрополя. Сняла посуточно квартиру, где прожила следующе шесть дней. Родственников предупредила, что навещать меня нельзя, посещения запрещены из-за коронавируса», рассказала женщина в полиции.
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