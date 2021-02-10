Житель Махачкалы стал лжестоматологом, чтобы заработать на наркотики

В Кизляре задержан мужчина, который для заработка средств на наркотики выдавал себя за стоматолога и проводил прием пациентов .

8 февраля в правоохранительные органы обратилась 26-летняя жительница села Южное Кизлярского района и осообщила, что 30-летний житель Махачкалы в помещении стоматологического кабинета в Кизляре под предлогом оказания услуг завладел её средствами в размере 14 тысяч рублей.

Мужчина был доставлен в отделение. Выяснилось, что взяв в аренду помещение в Кизляре, он установил псевдомедицинское оборудование и проводил прием пациентов, обманывая их и обещая скорее исцеление от зубной боли. Открыто уголовно-процессуальное производство по статье "Мошенничество".